Радуцький не збирається очолювати МОЗ через 3 місяці

Народний депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що не планує ставати міністром охорони здоров'я через 3 місяці і замінювати Зоряну Скалецьку на відповідній посаді. Нардеп запевнив, що хоче залишитися працювати в парламенті.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що Радуцький, який також є засновником клініки "Борис", може очолити МОЗ, і відповідні зміни в керівництві міністерства можуть відбутися вже через 3 місяці.

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"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато моїх колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз у парламенті. Основа перетворень тут", – написав Радуцький на своїй Facebook-сторінці.

При цьому він запевнив, що тісно співпрацюватиме з МОЗ і вони разом вже намітили план на перші 100 днів роботи.