Радуюсь за освобожденных, – Папа Франциск поздравил Украину с возвращением политзаключенных

Во время воскресной встречи с паломниками на площади в Ватикане Папа Франциск в своей проповеди упомянул про Украину. Понтифик заявил: он рад за освобожденных пленников и продолжает молиться за мир.

Об Украине священнослужитель вспомнил во время проповеди 15 сентября. Об этом передает "Радио Ватикана".

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Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за устойчивый мир на Востоке Украины,

– сказал он.

Что известно о последнем обмене пленными?7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Так, в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в Россию отправились тоже 35 человек.

Освобожденные из российского плена украинцы/ инфографика 24 канала

Что раньше Папа Римский говорил о войне на Донбассе?

Сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в июле Франциск назвал войну в Украине "конфликтом, в котором самые слабые и самые маленькие платят самую высокую цену".

Понтифик также отметил: Украина более 5 лет "ранена конфликтом". По его словам, многие называют конфликт "гибридным", состоящим из военных действий, в которых ответственные маскируются.

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