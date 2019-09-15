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      Радуюсь за освобожденных, – Папа Франциск поздравил Украину с возвращением политзаключенных

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      Папа Римский Франциск
      Папа Римский Франциск / Getty images

      Во время воскресной встречи с паломниками на площади в Ватикане Папа Франциск в своей проповеди упомянул про Украину. Понтифик заявил: он рад за освобожденных пленников и продолжает молиться за мир.

      Об Украине священнослужитель вспомнил во время проповеди 15 сентября. Об этом передает "Радио Ватикана".

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      Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за устойчивый мир на Востоке Украины,
      – сказал он.

      Что известно о последнем обмене пленными?7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Так, в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в Россию отправились тоже 35 человек.

      моряки військовіполоненіОсвобожденные из российского плена украинцы/ инфографика 24 канала

      Что раньше Папа Римский говорил о войне на Донбассе?

      Сразу после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в июле Франциск назвал войну в Украине "конфликтом, в котором самые слабые и самые маленькие платят самую высокую цену".

      Понтифик также отметил: Украина более 5 лет "ранена конфликтом". По его словам, многие называют конфликт "гибридным", состоящим из военных действий, в которых ответственные маскируются.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Франциск Папа Римский Обмен пленными
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