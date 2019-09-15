Радію за звільнених, – Папа Франциск привітав Україну з поверненням політв’язнів додому

Під час недільної зустрічі з прочанами на площі у Ватикані Папа Франциск у своїй проповіді згадав про Україну. Понтифік заявив: він радий за звільнених бранців і продовжує молитися за мир.

Про Україну священнослужитель згадав під час проповіді 15 вересня. Про це передає "Радіо Ватикану".

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Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на Сході України,

– сказав він.

Що відомо про останній обмін полоненими?7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними особами за схемою "35 на 35". Так, в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв’язнів. Водночас до Росії вирушили теж 35 осіб.



Звільнені з російського полону українці/ інфографіка 24 каналу

Що раніше Папа Римський казав про війну на Донбасі?

Відразу після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у липні Франциск назвав війну в Україні "конфліктом, в якому найслабші та найменші платять найвищу ціну".



Понтифік також наголосив: Україна понад 5 років "поранена конфліктом". За його словами, багато-хто називає конфлікт "гібридним", що складається з воєнних дій, в яких відповідальні маскуються.

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