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      Радію за звільнених, – Папа Франциск привітав Україну з поверненням політв’язнів додому

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      Папа Римський Франциск
      Папа Римський Франциск / Getty images

      Під час недільної зустрічі з прочанами на площі у Ватикані Папа Франциск у своїй проповіді згадав про Україну. Понтифік заявив: він радий за звільнених бранців і продовжує молитися за мир.

      Про Україну священнослужитель згадав під час проповіді 15 вересня. Про це передає "Радіо Ватикану".

      До теми: Путін зустрівся в Римі з Папою Франциском: про що говорили

      Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на Сході України,
      – сказав він.

      Що відомо про останній обмін полоненими?7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними особами за схемою "35 на 35". Так, в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв’язнів. Водночас до Росії вирушили теж 35 осіб.

      моряки військовіполонені
      Звільнені з російського полону українці/ інфографіка 24 каналу

      Що раніше Папа Римський казав про війну на Донбасі?

      Відразу після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у липні Франциск назвав війну в Україні "конфліктом, в якому найслабші та найменші платять найвищу ціну".

      Понтифік також наголосив: Україна понад 5 років "поранена конфліктом". За його словами, багато-хто називає конфлікт "гібридним", що складається з воєнних дій, в яких відповідальні маскуються.

      Цікаво: Папі Римському подарували скульптуру українського митця: фото

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Папа Римський Франциск Війна на Донбасі
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