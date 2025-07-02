Здесь клиенты имеют доступ к кассам и другим финансовым услугам, а также могут получить все необходимые консультации. Это позволяет поддержать локальный бизнес и минимизировать экономические потери для предпринимателей и населения в регионе, информирует 24 Канал.

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Райф – это не только банк для физических лиц. Райф – это банк и для юридических лиц, для государственных предприятий, для наших партнеров. Банк постоянно поддерживает социальные инициативы. У нас есть несколько социальных проектов с государственными предприятиями, где мы выступаем как поддержка для бизнеса. Соответственно, мы всегда рядом с клиентами, с юридическими лицами, с физическими лицами,

– отметила Ольга Куценко, директор по розничному бизнесу Восточного региона Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк открыл подземное отделение в метро / Фото Райффайзен Банк

"Это отделение имеет инклюзивность. Оно – в безопасном месте для клиентов и сотрудников. Мы очень благодарны, что есть такая возможность обслуживать наших клиентов без воздушных тревог", – говорит Елена Полонская, руководитель по розничному бизнесу Райффайзен Банка.

Райффайзен Банк открыл подземное отделение в метро: видео

Харьков постоянно подвергается обстрелам, поэтому воздушная тревога звучит в городе очень часто. В частности, прошлом году в области объявили больше всего воздушных тревог в Украине – более двух тысяч. А иногда опасность длится чуть ли не целый день.

Подземное отделение работает даже во время воздушной тревоги / Фото Райффайзен Банк

Поэтому клиенты имеют меньше доступа к оффлайн услугам банка, которые достаточно много людей предпочитают. Также, несмотря на все, в городе продолжают работать бизнесы, которые требуют постоянного доступа к банковским операциям. Поэтому подземные отделения стали настоящим спасением, утверждают предприниматели.

Райффайзен Банк заботится о своих клиентах / Фото Райффайзен Банк

Это отделение поможет тем, что не надо будет ждать, если будут тревоги. Удобно, что не надо выходить из метро, где-то там ходить. Ведь обычные банки не работают, когда тревога. Поэтому это была проблема. А так, конечно, нам удобно. Мы приехали, все, что надо, сделали и все,

– отметила Ольга Афанасьева, харьковчанка, бухгалтер и клиентка.

Райффайзен Банк открыл такое отделение первым / Фото Райффайзен Банк

Райф стал первым банком в Украине с отделением в метро, работающим во время воздушных тревог. Ранее финучреждение открыло подземные зоны обслуживания в Харькове, Днепре и 2 зоны обслуживания в Сумах.