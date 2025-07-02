Тут клієнти мають доступ до кас та інших фінансових послуг, а також можуть отримати всі необхідні консультації. Це дозволяє підтримати локальний бізнес та мінімізувати економічні втрати для підприємців і населення в регіоні, інформує 24 Канал.

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Райф – це не тільки банк для фізичних осіб. Райф – це банк і для юридичних осіб, для державних підприємств, для наших партнерів. Банк постійно підтримує соціальні ініціативи. У нас є декілька соціальних проєктів із державними підприємствами, де ми виступаємо як підтримка для бізнесу. Відповідно, ми завжди поряд із клієнтами, з юридичними особами, із фізичними особами,

– зазначила Ольга Куценко, директорка з роздрібного бізнесу Східного регіону Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк відкрив підземне відділення у метро / Фото Райффайзен Банк

"Це відділення має інклюзивність. Воно – в безпечному місці для клієнтів і співробітників. Ми дуже вдячні, що є така можливість обслуговувати наших клієнтів без повітряних тривог", – каже Олена Полонська, керівник із роздрібного бізнесу Райффайзен Банку.

Райффайзен Банк відкрив підземне відділення у метро: відео

Харків постійно піддається обстрілам, тож повітряна тривога лунає у місті дуже часто. Зокрема, минулого року в області оголосили найбільше повітряних тривог в Україні – понад дві тисячі. А подекуди небезпека триває ледь не цілий день.

Підземне відділення працює навіть під час повітряної тривоги / Фото Райффайзен Банк

Тому клієнти мають менше доступу до офлайн послуг банку, яким достатньо багато людей надають перевагу. Також, попри все, у місті продовжують працювати бізнеси, які потребують постійного доступу до банківських операцій. Тож підземні відділення стали справжнім порятунком, стверджують підприємці.

Райффайзен Банк піклується про своїх клієнтів / Фото Райффайзен Банк

Це відділення допоможе тим, що не треба буде чекати, якщо будуть тривоги. Зручно, що не треба виходити з метро, десь там ходити. Адже звичайні банки не працюють, коли тривога. Тому це була проблема. А так, звісно, нам зручно. Ми приїхали, все, що треба, зробили та й годі,

– зазначила Ольга Афанасьєва, харків'янка, бухгалтерка та клієнтка.

Райффайзен Банк відкрив таке відділення першим / Фото Райффайзен Банк

Райф став першим банком в Україні з відділенням у метро, що працює під час повітряних тривог. Раніше фінустанова відкрила підземні зони обслуговування у Харкові, Дніпрі та 2 зони обслуговування у Сумах.