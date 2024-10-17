А именно на закупку ими по грантовым условиям генераторов, инверторов, аккумуляторов, солнечных панелей и зарядных станций, информирует 24 Канал.

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Новые и действующие клиенты могут оформить беззалоговый кредит

Елена Шпирка, руководитель Райффайзен Банка, отметила, что одним из приоритетов Райффайзена является максимальная поддержка бизнес-клиентов в части создания энергоэффективных решений для преодоления энергодефицита.

"Бизнес должен выстоять этот энергетический кризис и мы приложим максимум усилий, чтобы помочь им в этом", – добавила Елена Шпирка.

В рамках программы бизнес может оформить беззалоговый кредит по специальным условиям. Получить поддержку могут и новые клиенты банка, и действующие, которые имеют открытый счет и не кредитовались в Райффайзен Банке ранее. Это позволит предпринимателям работать и поддерживать экономику страны, независимо от обстоятельств.

Условия программы – это максимальная сумма до 400 тысяч, льготная ставка 0,01%. Срок кредита – до 36 месяцев, график аннуитетный и индивидуальный для агросектора, без залога и поручительства,

– рассказала Надежда Коротенко, менеджер Райффайзен Банка.

Реальная процентная ставка 0,01% – это не просто уникальное предложение, а стратегическая поддержка предпринимателей в обеспечении их энергоресурсами и возможностями для их непрерывной работы. Особенно это касается малого бизнеса, который сильно страдает во время отключений электроэнергии.

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Райффайзен Банк предоставил более 2 миллиардов гривен "зеленых" кредитов

Райффайзен Банк как крупнейший иностранный банк-кредитор украинской экономики продолжает воплощать стратегию устойчивого развития.

За последние годы финучреждение выделило более 2 миллиардов гривен на "зеленые" кредиты бизнесу, в том числе и на обеспечение их энергонезависимости:

строительства СЭС,

производство солнечных панелей, когенераций, газопоршневых станций,

создание биогазовых и биометановых заводов, биотопливных котельных,

покупку генераторов,

внедрение энергоэффективных проектов и тому подобное.

Банк предоставляет такие кредиты по различным программам, охватывающих все сегменты бизнеса – от малого до крупного.

Интересно! АО "Райффайзен Банк" внесен в Государственный реестр банков 27.03.1992 г. под №94 с записью о праве на осуществление банковской деятельности под №10. Условия предоставления услуги согласно правилам Банка. Детали на raiffeisen.ua.