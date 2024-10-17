А саме на закупівлю ними за грантовими умовами генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей та зарядних станцій, інформує 24 Канал.

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Нові та чинні клієнти можуть оформити беззаставний кредит

Олена Шпирка, керівниця Райффайзен Банку, зауважила, що одним з пріоритетів Райффайзену є максимальна підтримка бізнес-клієнтів в частині створення енергоефективних рішень для подолання енергодефіциту.

"Бізнес має вистояти цю енергетичну кризу і ми докладемо максимум зусиль, щоб допомогти їм у цьому", – додала Олена Шпирка.

У рамках програми бізнес може оформити беззаставний кредит за спеціальними умовами. Отримати підтримку можуть і нові клієнти банку, і чинні, які мають відкритий рахунок і не кредитувалися у Райффайзен Банку раніше. Це дозволить підприємцям працювати та підтримувати економіку країни, незалежно від обставин.

Умови програми – це максимальна сума до 400 тисяч, пільгова ставка 0,01%. Термін кредиту – до 36 місяців, графік ануїтетний та індивідуальний для агросектору, без застави та поруки,

– розповіла Надія Коротенко, менеджерка Райффайзен Банку.

Реальна процентна ставка 0,01% – це не просто унікальна пропозиція, а стратегічна підтримка підприємців у забезпеченні їх енергоресурсами та можливостями для їхньої безперервної роботи. Особливо це стосується малого бізнесу, який сильно потерпає під час відключень електроенергії.

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Райффайзен Банк надав понад 2 мільярди гривень "зелених" кредитів

Райффайзен Банк як найбільший іноземний банк-кредитор української економіки продовжує втілювати стратегію сталого розвитку.

За останні роки фінустанова виділила понад 2 мільярди гривень на "зелені" кредити бізнесу, зокрема і на забезпечення їхньої енергонезалежності:

будівництва СЕС,

виробництва сонячних панелей, когенерацій, газопоршневих станцій,

створення біогазових та біометанових заводів, біопаливних котельних,

купівлю генераторів,

запровадження енергоефективних проєктів тощо.

Банк надає такі кредити за різними програмами, що охоплюють усі сегменти бізнесу – від малого до великого.

Цікаво! АТ "Райффайзен Банк" внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94 із записом про право на здійснення банківської діяльності за №10. Умови надання послуги згідно з правилами Банку. Деталі на raiffeisen.ua.