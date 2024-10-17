А саме на закупівлю ними за грантовими умовами генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей та зарядних станцій, інформує 24 Канал.
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Нові та чинні клієнти можуть оформити беззаставний кредит
Олена Шпирка, керівниця Райффайзен Банку, зауважила, що одним з пріоритетів Райффайзену є максимальна підтримка бізнес-клієнтів в частині створення енергоефективних рішень для подолання енергодефіциту.
"Бізнес має вистояти цю енергетичну кризу і ми докладемо максимум зусиль, щоб допомогти їм у цьому", – додала Олена Шпирка.
У рамках програми бізнес може оформити беззаставний кредит за спеціальними умовами. Отримати підтримку можуть і нові клієнти банку, і чинні, які мають відкритий рахунок і не кредитувалися у Райффайзен Банку раніше. Це дозволить підприємцям працювати та підтримувати економіку країни, незалежно від обставин.
Умови програми – це максимальна сума до 400 тисяч, пільгова ставка 0,01%. Термін кредиту – до 36 місяців, графік ануїтетний та індивідуальний для агросектору, без застави та поруки,
– розповіла Надія Коротенко, менеджерка Райффайзен Банку.
Реальна процентна ставка 0,01% – це не просто унікальна пропозиція, а стратегічна підтримка підприємців у забезпеченні їх енергоресурсами та можливостями для їхньої безперервної роботи. Особливо це стосується малого бізнесу, який сильно потерпає під час відключень електроенергії.
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Райффайзен Банк надав понад 2 мільярди гривень "зелених" кредитів
Райффайзен Банк як найбільший іноземний банк-кредитор української економіки продовжує втілювати стратегію сталого розвитку.
За останні роки фінустанова виділила понад 2 мільярди гривень на "зелені" кредити бізнесу, зокрема і на забезпечення їхньої енергонезалежності:
- будівництва СЕС,
- виробництва сонячних панелей, когенерацій, газопоршневих станцій,
- створення біогазових та біометанових заводів, біопаливних котельних,
- купівлю генераторів,
- запровадження енергоефективних проєктів тощо.
Банк надає такі кредити за різними програмами, що охоплюють усі сегменти бізнесу – від малого до великого.
Цікаво! АТ "Райффайзен Банк" внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94 із записом про право на здійснення банківської діяльності за №10. Умови надання послуги згідно з правилами Банку. Деталі на raiffeisen.ua.