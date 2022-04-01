Районы на Херсонщине и Николаевщине, где идут бои, близки к гуманитарной катастрофе
1 апреля 2022 , 09:21Читати новину українською
На границе Херсонской и Николаевской областей продолжаются бои с российскими захватчиками. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.
На границе с Николаевской и Днепропетровской областями идут боевые действия. Об этом 24 каналу сообщили в офисе Президента. На Херсонщине продолжаются взрывы и выстрелы.
Кстати Россияне повредили по меньшей мере 6 зернохранилищ в Украине
Уничтоженная инфраструктура
Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах людей. Эти районы уже близки к гуманитарной катастрофе.
Интересно – после войны дома в Украине будут проектировать по типу израильских: