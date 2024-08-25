Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала подчеркнул, что в радиусе действия нового гибридного оружия "Паляница" находятся около 20 – 25 российских аэродромов, не считая складов.

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На что способна ракета-дрон "Паляница"

Полковник запаса отметил, что, судя по некоторым обнародованным схемам, такая ракета-дрон представляет собой трубу с крылышками. В трубе содержится турбореактивный двухконтурный двигатель, благодаря которому она может долететь на дальность до 1 000 километров. Там же есть боевая часть, которая может быть до 500 килограммов.

По его словам, поскольку это ракета-дрон, то она может быть очень дешевой, ей нужна только связь со спутником либо же прямое управление, хотя на такой дальности это очень сложно.

Это серьезный механизм давления на россиян,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что дело прежде всего в дальности, ведь это большая проблема для противника. Эта ракета-дрон точно достанет до реки Волги, а, возможно, и за ней. А в данном радиусе находятся около 20 – 25 российских аэродромов, не считая складов.

Если будет идти сотня таких "Паляниц", то, как добавил Свитан, россияне могут сбить 50, а остальные пройдут сквозь их ПВО. К тому же даже в этом случае ракета-дрон выполнит задачу, взяв на себя вражескую ракету, которая может быть значительно дороже нашей "Паляницы".

Что вынуждена будет делать Россия по Курщине

Свитан предполагает, что операция ВСУ в Курской области будет разворачиваться. Речь идет об укреплении наших рубежей еще глубже – вдоль реки Сейм. Россияне упустили определенный момент и быстро догнать его уже не смогут.

По его мнению, через 1 – 2 недели противнику все же придется снимать серьезные резервы с восточного фронта и перебрасывать на Курское направление. И россияне будут вынуждены выстраивать линию обороны на правом берегу Сейма, понимая, что они будут попадать в "котел".

Даже сейчас уже видно неспособность российского командования прогнозировать развитие ситуации,

– отметил полковник запаса.

А наш Главнокомандующий и Генштаб, по его словам, очень быстро отреагировали на российскую несообразительность и перебрасывают определенные резервы, расширяя плацдарм.