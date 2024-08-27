Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что, вероятнее всего, тут речь идет о беспилотнике с небольшой боеголовкой, который способен быстрее лететь, чем дрон самолетного типа.

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Какие цели сможет поразить "Паляница"

Как отметил Шарп, даже небольшой боеголовки будет достаточно для поражения не сильно укрепленных целей. Речь идет о складах боеприпасов, вражеских самолетах на взлетных полосах и в ангарах и тому подобное.

Несмотря на это, пока есть много вопросов, на которые нет ответов. Для точной оценки важно понимать, насколько массовым является производство ракеты-дрона "Паляница". Также насколько это оружие точное; может ли противодействовать средствам РЭБ; какие есть системы наведения. Понятно, что никто этого сообщать не будет. Это – секретная информация.

Интересная разработка. Но это не значит, что Россия не имеет средств противодействия. Есть системы ПВО, есть укрытия. Но это оружие заставит их столкнуться с новыми вызовами,

– подчеркнул Шарп.

Обратите внимание! Все, что известно о ракете-дроне "Паляница" – читайте в материале 24 Канала.