Все попадания точно в цель: чем уникален удар "Фламинго" по "Капустиному Яру"

Силы обороны Украины ударили по полигону "Капустин Яр". Это произошло в течение января. В частности, для атаки применили ракету "Фламинго".

Авиационный эксперт Константин Криволап заметил 24 каналу, что "Фламинго" попала точно в цели, а не рядом с ними. Это достаточно точная ракета.

Читайте также Баллистика, которая будет штурмовать Москву и Петербург: что известно о новой украинской ракете FP-9

Какова точность "Фламинго"?

Константин Криволап подчеркнул, что Украина нанесла удар по "Капустиному Яру". Это более 600 километров. Ракета попала достаточно точно. Удалось попасть в ангары.

В советские времена полигон "Капустин Яр" достигал 4000 километров квадратных. После распада СССР он уменьшился с 4 тысяч до 650 километров квадратных. Часть пролегает еще в Казахстане. Это часть территории, которая тянется примерно 100 километров в длину и 70 – в ширину.

Там есть так называемый бэк-офис, где принимают людей, которые приезжают с каким-то вопросами об этом полигоне. Он расположен в одном месте, а потом идет абсолютно засекреченное место – ангар, откуда отходят дорожки к стартовым площадкам. Их есть 15 единиц.

Тогда после подготовки в этих ангарах ракет их отправляют на стартовые площадки. Готовятся вся аппаратура, радиолокационные станции, все радиотехническое оснащение, которое позволяет измерять все параметры, которые необходимы разработчикам для понимания того, что они там испытают, как оно работает, что с ним можно делать дальше. Сюда попали ракеты,

– объяснил авиаэксперт.

Попадания были точными, хотя "Капустин Яр" является одним из самых защищенных объектов России. Там есть системы "Бук", С-300, совсем недавно там была еще система С-400.

"Фламинго" – это тонна взрывчатки, что довольно существенно. У россиян такую боевую часть имеет только ракета Х-22. Еще осенью 2025 года в Генштабе ВСУ сообщали, что ракета "Фламинго" еще не совсем готова и находится в экспериментальной фазе.

Судя по этому, компания Fire Point доказала возможности этой ракеты. Сейчас это достаточно точное оружие. Потому что все попадания там были конкретно по объектам, а не рядом с ними,

– подчеркнул Криволап.

Удар "Фламинго" по "Капустиному Яру": главное