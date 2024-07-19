Напомним, вечером 18 июля мониторинговые каналы писали о движении в сторону Одесского района "Искандер-М". В это время в городе прогремели взрывы.

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Сбитие "Искандера" над Одесчиной

О сбитии "Искандера" над Одесчиной сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, это событие знаковое.

Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре,

– отметил Плетенчук.

Что известно о взрывах в Одессе 18 июля: основное

Ориентировочно в 20:38 в Одессе и области звучали сигналы воздушной тревоги. Тогда Воздушные силы писали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в регионах, где объявлена ​​опасность.

Уже в 20:41 защитники неба предупреждали о летевшей в направлении города ракете. В то же время, мониторинговые каналы писали о движении в сторону Одесского района "Искандер-М". В это время в городе прогремело 2 мощных взрыва.