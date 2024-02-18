В частности, это произошло во время массированного обстрела Украины 15 февраля. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россияне применили "Калибры" за последние месяцы только один раз

Плетенчук отметил, что подтверждения на 100% информации, что во время последних массированных обстрелов Украины применяли "Калибры" – нет.

Единственный случай, какой мы подтверждаем на 100% – это применение крейсера "Адмирал Макаров", который 4 ракеты запустил после того, как было уничтожено "Цезаря Куникова",

– отметил спикер.

Он также подчеркнул, что за последние несколько месяцев это единственный верифицированный случай, когда россияне использовали "Калибры". Кроме того, Плетенчук отметил, что оккупанты имеют проблемы с применением "Калибров" с моря.

"Проблема у них, конечно, остается та же, это то, что логистика осталась по загрузке этих "Калибров" в Крыму, в Новороссийске они, скорее всего, еще не решили. Поэтому мы не видим такого массового применения", – подчеркнул капитан.

К тому же он сказал, что российский ВПК не может в том объеме, в котором они привыкли, использовать эти ракеты, а также их сейчас производить непосредственно для нужд Черноморского флота.

Плетенчук ответил, сколько "Калибров" сейчас есть у россиян

Представитель подчеркнул, что эта ракета оккупантов унифицирована. То есть на других их портах так же есть носители именно "Калибров".

Поэтому в принципе считать те ракеты, которые расположены в других портах не вижу смысла. Могу без цифр сказать, что это не те показатели, на которые они рассчитывать привыкли,

– рассказал капитан.

По его словам, у российских военных есть проблемы с логистикой, загрузкой. Несмотря на это, российские корабли периодически заходят в Севастополь, но делают это не часто и неохотно, потому что этот процесс не такой и простой, с учетом загрузки ракетами.

Напоследок Плетенчук заметил, что эта загрузка может длиться несколько часов, но все зависит от погодных условий. К тому же этот процесс, по словам капитана, является опасным, потому что во время этого корабли можно легко уничтожить. Потому что их зафиксировали, и скрыть это все невозможно.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ совместно с ГУР МО 14 февраля во временно оккупированном Крыму уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Поразить судно Черноморского флота удалось вблизи Алупки.