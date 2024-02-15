Ракетная опасность с моря никуда не делась. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Опасность не миновала

По словам пресс-секретаря, после утренней атаки оккупанты использовали не весь боекомплект, который у них есть в Черном море. В частности, "Адмирал Макаров" продолжает нести боевое дежурство.

Это фрегат – ракетоноситель, который и был задействован в утреннем ударе. И сейчас он еще способен выпускать ракеты.

Гуменюк напомнила, что не только массированная ракетная атака несет опасность для территории Украины.

Точечные ракетные удары враг практикует также – время от времени, изо дня в день. Для этого они используют тактическую авиацию в акватории Черного моря, и могут применить ракетоноситель, на котором осталось не так много ракет,

– объяснила полковник.

Она напомнила про коварство врага. Тот не оставляет попыток перемещать свое имущество из Новороссийска в Севастополь и в обратном направлении. Это свидетельствует о том, что они продолжают обустраивать свою логистику и инфраструктуру. Пытаются сделать так, чтобы снаряжение "Калибров" и обслуживание ракетных установок происходило в том пункте базирования, где они сейчас и находятся.

Обратите внимание! Вчера утром дроны ГУР потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Тот тоже, вероятно, перевозил ракетное снаряжение из Новороссийска в Севастополь.

Как можно предсказать массированную атаку россиян

По словам Гуменюк, для того, чтобы подготовить массированную атаку, оккупантам нужно 10 суток. Назвать точную дату, когда она может произойти, украинская сторона не может.

Впрочем, например, "учащение" активности грузовой авиации, которая выполняет рейсы по маршруту Тегеран – Москва, может свидетельствовать об усилении масштабности российских атак.

Ведь таким способом враг завозит из Ирана или готовые дроны, или запчасти для изготовления БПЛА уже на территории самой страны-агрессора.

Кроме того, на интервал массированных атак врага влияет украинская активность, а именно наши удары по их аэродромах, складах и местах пребывания личного состава.

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