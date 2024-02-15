Ракетна небезпека з моря нікуди не поділася. На цьому наголосила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Небезпека не минула

За словами речниці, після ранкової атаки окупанти використали не увесь боєкомплект, який мають у Чорному морі. Зокрема, "Адмірал Макаров" продовжує нести бойове чергування.

Це фрегат – ракетоносій, який і був залучений у ранковому ударі. І зараз він ще спроможний випускати ракети.

Гуменюк нагадала, що не тільки масована ракетна атака несе небезпеку для території України.

Точкові ракетні удари ворог практикує також – час від часу, день у день. Для цього вони використовують тактичну авіацію в акваторії Чорного моря, і можуть застосувати ракетоносій, на якому залишилося не так багато ракет,

– пояснила полковник.

Вона нагадала за підступність ворога. Той не полишає спроб переміщувати своє майно з Новоросійська у Севастополь і у зворотному напрямку. Це свідчить про те, що вони продовжують влаштовувати свою логістику і інфраструктуру. Намагаються облаштувати так, щоб спорядження "Калібрів" та обслуговування ракетних установок відбувалося у тому пункті базування, де вони зараз і перебувають.

Зверніть увагу! Вчора вранці дрони ГУР потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Той теж, ймовірно, перевозив ракетне спорядження з Новоросійська у Севастополь.

Як можна передбачити масовану атаку росіян

За словами Гуменюк, для того, щоб підготувати масовану атаку, окупантам потрібно 10 діб. Назвати точну дату, коли вона може відбутися, українська сторона не може.

Втім, наприклад, "почастішання" активності вантажної авіації, яка виконує рейси маршрутом Тегеран – Москва, може свідчити про посилення масштабності російських атак.

Адже у такий спосіб ворог завозить з Ірану або готові дрони, або запчастини для виготовлення БпЛА вже на території самої країни-агресорки.

Крім того, на інтервал масованих атак ворога впливає українська активність, а саме наші удари по їхніх летовищах, складах і місцях перебування особового складу.

Масована атака 15 лютого: що відомо