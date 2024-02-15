Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що, можливо, ранкова атака росіян була помстою за знищений корабель. Він заявив 24 Каналу, що ворог міг планувати удар на інший день. Зазначимо, що про вибухи в тимчасово окупованому Криму в акваторії Чорного моря повідомляли близько 6-ї ранку.

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"Можливо вони й планували удар на інший день, а тут пришвидшились тощо. Звичайно, вони могли це", – сказав Ігнат.

Зверніть увагу! Дрони ГУР МО вранці 14 лютого потопили ВДК "Цезар Куніков". Корабель знищили 5 дронів Magura. Судно везло вантаж із Новоросійська у Севастополь. В українській розвідці вважають, що "Цезар Куніков" міг перевозити ракети.

Розслаблятися не варто

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що росіяни, які сидять у Кремлі, передусім воюють з мізками свого населення. Тобто вони повинні показати "акт помсти" за корабель, адже вони не можуть приховати знищення свого судна.

Цілком ймовірно, що власне такий метод впливу, що "ми помстилися". Зараз вони будуть шукати "найгарячіші" фото та відео після свого удару,

– припустив Юрій Ігнат.

Однак речник Повітряних сил ЗСУ закликав не розслаблятися, а бути обережними та уважними. Усе через те, що окупанти можуть влаштувати ще певну капость. Адже росіянам цього може бути "замало" для картинки.

Атака ворога 15 лютого