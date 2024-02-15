Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что, возможно, утренняя атака россиян была местью за уничтоженный корабль. Он заявил 24 Каналу, что враг мог планировать удар на другой день. Отметим, что о взрывах во временно оккупированном Крыму в акватории Черного моря сообщали около 6 утра.
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"Возможно они и планировали удар на другой день, а здесь ускорились и тому подобное. Конечно, они могли это", – сказал Игнат.
Расслабляться не стоит
Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что россияне, которые сидят в Кремле, прежде всего воюют с мозгами своего населения. То есть они должны показать "акт мести" за корабль, ведь они не могут скрыть уничтожение своего судна.
Вполне вероятно, что собственно такой метод воздействия, что "мы отомстили". Сейчас они будут искать "самые горячие" фото и видео после своего удара,
– предположил Юрий Игнат.
Однако спикер Воздушных сил ВСУ призвал не расслабляться, а быть осторожными и внимательными. Все из-за того, что оккупанты могут устроить еще определенную пакость. Ведь россиянам этого может быть "мало" для картинки.
Атака врага 15 февраля
- Оккупанты массированно ударили по Украине. Атака была комбинированной. В общем захватчики применили 26 ракет различных типов. 13 из них сбили украинские военные.
- В результате удара по Львову вспыхнула электрическая подстанция. Предварительно, враг ударил "Калибрами". Травмировались три человека. От удара в многоэтажках выбило стекла. Также повреждены офисные помещения.
- В Хмельницкой области повреждены гражданские объекты. На Полтавщине есть попадание в складское помещение. Это произошло в Миргородском районе. Вспыхнул пожар. А в Ивано-Франковской области в результате падения обломков загорелись кровли хозяйственных построек.
- В Бучанском районе Киевской области сбили российскую ракету. В результате этого образовалась огромная воронка. Из-за падения обломков повреждены пять частных жилых домов.
- Враг попал по Запорожью. Россияне ударили по объекту инфраструктуры. Пострадало четыре человека. Есть повреждения многоквартирных домов, заведения образования и объекта торговли. Есть прилеты и на Днепропетровщине. Там в Днепровском районе враг тоже повредил объект инфраструктуры.