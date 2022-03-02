У Вооруженных сил Украины нет таких ракет. Об этом стало известно 2 марта – на 7-й день войны, которые Россия начала против Украины.

Заметьте, Киев стоит и будет стоять, мы будем драться, – Кличко призвал горожан не терять выдержку

Ракета, которой обстреляли Харьковскую ОГА, есть только в России

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает факт бомбардировки Харьковской облгосадминистрации российскими захватчиками!

– говорится в сообщении.

На кадрах видно, что по контурам и габаритам ракета соответствует модели "ЗМ54-1 Калибр". Она находится на вооружении русской армии.

В очередной раз добавили, что в Украине на вооружении таких ракет нет.

"Факт фотофиксации предоставил представитель Bellingcat – Христо Грозев. Это очередной факт для Гааги, где российские террористы будут отвечать за совершенное", – говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации опровергает фейки России / Фото с телеграмму Центра противодействия дезинформации



Центр противодействия дезинформации опровергает фейки России / Фото с телеграмму Центра противодействия дезинформации

Советы для движения сопротивления / Инфографика 24 канала

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