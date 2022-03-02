В Збройних силих України немає таких ракет. Про це стало відомо 2 березня – на 7 день війни, які Росія почала проти України.
Зауважте Київ стоїть і стоятиме, ми будемо битися, – Кличко закликав містян не втрачати витримку
Ракета, якою обстріляли Харківську ОДА, є тільки в Росії
Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує факт бомбардування Харківської обласної державної адміністрації російськими загарбниками!
– мовиться у повідомленні.
На кадрах видно, що за контурами і габаритами ракета відповідає моделі "ЗМ54-1 Калібр". Вона є на озброєнні російської армії.
Вкотре додали, що в Україні на озброєнні таких ракет немає.
"Факт фотофіксації надав представник Bellingcat – Христо Грозєв. Це черговий факт для Гааги, де російські терористи відповідатимуть за вчинене", – мовиться у повідомленні.
Центр протидії дезінформації спростовує фейки Росії / Фото з телеграму Центру протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації спростовує фейки Росії / Фото з телеграму Центру протидії дезінформації
Поради для руху опору / Інфографіку 24 каналу
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