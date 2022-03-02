В Збройних силих України немає таких ракет. Про це стало відомо 2 березня – на 7 день війни, які Росія почала проти України.

Зауважте Київ стоїть і стоятиме, ми будемо битися, – Кличко закликав містян не втрачати витримку

Ракета, якою обстріляли Харківську ОДА, є тільки в Росії

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує факт бомбардування Харківської обласної державної адміністрації російськими загарбниками!

– мовиться у повідомленні.

На кадрах видно, що за контурами і габаритами ракета відповідає моделі "ЗМ54-1 Калібр". Вона є на озброєнні російської армії.

Вкотре додали, що в Україні на озброєнні таких ракет немає.

"Факт фотофіксації надав представник Bellingcat – Христо Грозєв. Це черговий факт для Гааги, де російські терористи відповідатимуть за вчинене", – мовиться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації спростовує фейки Росії / Фото з телеграму Центру протидії дезінформації



Центр протидії дезінформації спростовує фейки Росії / Фото з телеграму Центру протидії дезінформації



Поради для руху опору / Інфографіку 24 каналу Поради для руху опору / Інфографіку 24 каналу