В Киеве, на проспекте Лобановского, 6а, в высокоэтажку попала российская ракета. Как сообщает свидетельница произошедшего утром 26 февраля, летела она со стороны Бучи – Вышгорода, передает 24 канал.

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В комментарии женщина заметила, что само здание видно из окон ее дома. А сама она стала очевидцем события тогда, когда поднималась с детьми из бомбоубежища, чтобы взять вещи.

Ракета летела с направления Вышгорода, с направления Бучи. Попала в соседний дом. Было возгорание, оно затухло. Люди сбегаются к нам в соседний дом, в бомбоубежище, чтобы избежать завала,

– рассказала очевидца, Татьяна.

Она также отметила, что в результате взрыва куски дома разлетелись по сторонам. В частности, на крышу магазина Novus, а также придомовую территорию комплекса "Александриевский".

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Кроме того, свидетельница добавила, что в бомбоубежище в их доме начали приходить люди из соседних.

Я хочу сказать всем, кто есть: чтобы люди прятались в бомбоубежищах, не боялись, что может произойти. Вот пример, когда ракета или снаряд попали в дом,

– подчеркнула она.

Женщина отметила, что в подвале сейчас значительно безопаснее, чем оставаться в своих квартирах.

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