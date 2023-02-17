Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, НАТО в этом случае поступает абсолютно уместно.
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Почему НАТО слабо реагирует на такие инциденты
Как отметил Михаил Самусь, Россия мечтала бы, чтобы после таких инцидентов, началась внутренняя дискуссия в НАТО по запуску статьи 4 (консультации – 24 Канал) или даже статьи 5, когда возникает угроза представителю Альянса и все члены должны "включаться" и противодействовать.
В этом случае могли бы найти страны, которые считают, что на это недостаточно оснований. Это могло бы привести к ослаблению НАТО. В таком случае, думаю, пока НАТО выдерживает эту концептуальную линию, когда не реагирует как организация,
– отметил Самусь.
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Это происходит и в случае помощи Украине. Вместо помощи от НАТО там создали формат "Рамштайн", в который также входят представители Альянса и еще около 20 других стран. Там нет никаких консенсусных решений, по которым кто-то может заблокировать выделение помощи для Украины.
Не хочешь участвовать в танковой коалиции – не принимай. Собираются страны, желающие участвовать. Вот Венгрия не хочет давать танки и ПВО, так не дает. А в это время другие страны, которые хотят помочь – помогают,
– подчеркнул Самусь.
Как в НАТО отреагировали на пролет ракеты над Румынией
- 10 февраля Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Во время атаки две ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, являющейся членом НАТО. Об этом заявило украинское военное командование.
- В минобороны Румынию утверждают, что российская ракета не пересекала их воздушное пространство. Там зафиксировали ее в 35 километрах от границы.
- Представитель генсека НАТО Йенса Столтенберга сослалась на позицию минобороны Румынию. Там разделяют мнение, что ракета не пересекала воздушное пространство Румынии.