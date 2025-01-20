Каждый зенитный ракетный комплекс, включая Patriot и SAMP-T, разрабатывался для выполнения конкретных задач, однако перехват баллистических ракет средней дальности с раздельными боевыми частями требует специализированных средств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Какие средства против "Орешника" нужны

Как сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский в интервью, Украина не имеет систем, способных перехватывать такие ракеты, в том числе и типа "Орешник". Эта информация, хотя и очевидная для специалистов, вызвала удивление у многих.

Patriot PAC-3 и SAMP-T, стоящие на вооружении ВСУ, не предназначены для борьбы с баллистическими ракетами средней и межконтинентальной дальности. Их задача – перехватывать оперативно-тактические ракеты с дальностью до 1000 км.

Основной сложностью являются характеристики таких ракет: высота полета более 100 км и скорость вхождения в атмосферу таких объектов 3-4 км/с для баллистических ракет средней дальности и 5-7 км/с для межконтинентальных.

Теоретически, комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T способны поразить боевые части ракет, вошедших в атмосферу, но их эффективность в таких условиях сомнительна. Особенно учитывая, что ракеты типа "Орешник" несут раздельные головные части с несколькими боевыми блоками и ложными целями. Например, во время удара по Днепру было зафиксировано шесть групп по шесть объектов в каждой.

Система THAAD, предназначена для перехвата ракет средней дальности в верхних слоях атмосферы, также имеет ограничения по количеству целей, которые она может атаковать одновременно. Самый эффективный способ перехвата – уничтожение ракеты до разведения боевых частей. Такая способность есть только у системы SM-3, применяемой с кораблей с системой Aegis или стационарных комплексов Aegis Ashore.

Из-за этих ограничений в НАТО признали, что создание полноценной системы ПРО в Европе маловероятно, и необходимо разрабатывать дальнобойные ракеты для сдерживания РФ.