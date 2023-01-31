Об этом сообщили в оперативном командовании "Север". Информацию об инциденте правоохранители получили около 18:20.

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"На линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка Сумской области произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета повредив крышу, перекрытие, окна", – рассказали в командовании.

Военные отметили, что в результате обстрела пострадали двое гражданских жителей города. Людей госпитализировали. В ОК "Север" пока уточняют информацию.

Россияне убили девушку в Сумской области

Враги 23 января с территории России атаковали пограничную деревню Кучеривка Шосткинского района. От артиллерийских обстрелов погибла 19-летняя девушка. Правоохранители обнаружили доказательства преступления.

Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать в укрытие. 19-летняя девушка погибла, ее родители и парень получили минно-взрывные травмы, сообщили в Офисе генпрокурора.

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