Об этом сообщили в оперативном командовании "Север". Информацию об инциденте правоохранители получили около 18:20.
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"На линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка Сумской области произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета повредив крышу, перекрытие, окна", – рассказали в командовании.
Военные отметили, что в результате обстрела пострадали двое гражданских жителей города. Людей госпитализировали. В ОК "Север" пока уточняют информацию.
Россияне убили девушку в Сумской области
Враги 23 января с территории России атаковали пограничную деревню Кучеривка Шосткинского района. От артиллерийских обстрелов погибла 19-летняя девушка. Правоохранители обнаружили доказательства преступления.
Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать в укрытие. 19-летняя девушка погибла, ее родители и парень получили минно-взрывные травмы, сообщили в Офисе генпрокурора.
Обстрелы Украины: последние новости
- В Генштабе ВСУ рассказали, какие населенные пункты на Севере, Востоке и Юге страдали от обстрелов врага.
- В Офисе Президента рассказали, что за 30 января враги обстреляли Белопольскую и Эсманскую общины Сумской области. Зафиксировали 18 прилетов. Кроме этого, на территорию Великописаревской общины захватчики сбрасывали взрывные устройства.
- Под обстрелами также находилась Черниговская область. По информации ОП, россияне 8 раз из минометов и артиллерии избивали по Корюковскому и Новгород-Северскому районам.
- Оккупанты 30 января атаковали Купянск Харьковской области. Ранение получил 41-летний житель. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
- Под массированной атакой противника Херсон был 29 января. Россияне попали в жилые кварталы города, складские помещения, больницу, автостанцию. Враги убили 3 человека и ранили еще 9.