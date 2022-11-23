Ракета россиян попала в многоэтажку в Киевской области: вспыхнул пожар

Днем в среду, 23 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины. Один из ударов пришелся на Киевщину.

О попадании вражеской ракеты сообщил в своем телеграме начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Читайте также В Киеве раздались взрывы: есть попадание в один из инфраструктурных объектов

"Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов", – написал Небитов.

В свой пост полицейский добавил ужасные фото разрушений гражданской инфраструктуры и фото жертв российского военного преступления.

Последствия российского теракта, осторожно, фото 18+:

Также Небитов написал, что необходимо оставаться в укрытиях, ведь "угроза ракетных ударов продолжается".

Видео с места событий:

Напомним, 23 ноября Россия в очередной раз обстреляла Украину. Целями неприятеля были объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время зафиксированы "прилеты" в Киеве, Львове, Винницкой области, Кременчуге и других регионах страны.

Из-за массированной атаки по городам Украины вводят экстренные отключения света