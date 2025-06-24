Все эти годы россияне делали все, чтобы закрыть наши программы разработки. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, добавив, что финансирование часто останавливали и в конце концов проект закрыли.

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Критически важное оружие

К реализации проекта вернулись только через 20 лет. Испытания комплекса прошли в мае 2025 года. Теперь стоит вопрос масштабирования. Понятно, что ракета будет эффективной, когда появится соответствующее количество.

Ранее нас ограничивали, поэтому дальность была лишь до 270 километров. Хотя россияне и американцы уже в это время отходили от договоров об ограничении. Теперь когда союзники предоставляют нам какое-то оружие – все равно действуют алгоритмы, как его можно использовать.

Преодолеть эти преграды можно только, изготавливая собственное вооружение. Хорошо, что это уже происходит. Испытания ракеты на 300 километров уже прошли,

– отметил Игорь Романенко.

Это принципиальный инструментарий, которого нам не хватает. Говорится как о крылатых ракетах "Нептун", так и баллистических. Продолжается напряженная работа, чтобы развернуть соответствующее производство. Все это происходит под постоянными атаками врага и попытками России остановить процесс.

Стоит заметить, что украинский "Сапсан" имеет нечто схожее с российской ракетой "Искандер". Но наш комплекс лучше. Когда саудиты хотели приобрести оперативно-тактический комплекс, то провели конкурс. На нем был "Сапсан", "Искандер" и аналогичная китайская система. Представители Саудовской Аравии выбрали украинское вооружение.

Сегодня в Кремле понимают опасность. Более того, союзники инвестируют деньги в украинские военные проекты, поэтому они хотят этому помешать. Окно возможностей для ведения боевых совсем скоро действий может закрыться для оккупантов.

Напомним, о том, что Украина начала производство тактической баллистической ракеты "Сапсан" сообщили в Офисе Президента. Там отметили, что ракета успешно прошла испытания и поразила российскую цель на расстоянии 300 километров.