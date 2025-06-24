Усі ці роки росіяни робили все, щоб закрити наші програми розробки. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, додавши, що фінансування часто зупиняли й зрештою проєкт закрили.

До теми Чим українська балістична ракета "Сапсан" значно відрізняється від іншої зброї ЗСУ

Критично важлива зброя

До реалізації проєкту повернулися лише через 20 років. Випробування комплексу пройшли в травні 2025 року. Тепер стоїть питання масштабування. Зрозуміло, що ракета буде ефективною, коли з'явиться відповідна кількість.

Раніше нас обмежували, тому дальність була лише до 270 кілометрів. Хоча росіяни та американці вже в цей час відходили від договорів про обмеження. Тепер коли союзники надають нам якусь зброю – все одно діють алгоритми, як її можна використовувати.

Подолати ці перепони можна тільки, виготовляючи власне озброєння. Добре, що це вже відбувається. Випробування ракети на 300 кілометрів уже пройшли,

– зазначив Ігор Романенко.

Це принциповий інструментарій, якого нам не вистачає. Мовиться як про крилаті ракети "Нептун", так і балістичні. Триває напружена робота, щоб розгорнути відповідне виробництво. Все це відбувається під постійними атаками ворога й намаганнями Росії зупинити процес.

Варто зауважити, що український "Сапсан" має дещо схоже з російської ракетою "Іскандер". Але наш комплекс кращий. Коли саудити хотіли придбати оперативно-тактичний комплекс, то провели конкурс. На ньому був "Сапсан", "Іскандер" та аналогічна китайська система. Представники Саудівської Аравії обрали українське озброєння.

Сьогодні у Кремлі розуміють небезпеку. Ба більше, союзники інвестують гроші в українські військові проєкти, тому вони хочуть цьому завадити. Вікно можливостей для ведення бойових зовсім скоро дій може зачинитися для окупантів.

Нагадаємо, про те, що Україна почала виробництво тактичної балістичної ракети "Сапсан" повідомили в Офісі Президента. Там зазначили, що ракета успішно пройшла випробування та вразила російську ціль на відстані 300 кілометрів.