Ее можно будет использовать как приманку – дешевую ложную цель. Ведь ее стоимость около 3 тысяч долларов за штуку. Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу о главных преимуществах украинской ракеты.

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Какая главная особенность ракеты

"Трембита" – это дрон, который имеет крылья. В нем совмещен громкий пульсирующий реактивный двигатель с простой конструкцией: трубчатый фюзеляж, крыло и систему наведения.

Этот двигатель известен тем, что у него страшный мощный звук. Сила этого звука более 100 децибел,

– отметил Бескрестнов.

Россияне также используют такие двигатели в своих дронах, которые предназначены для тестирования систем ПВО. По словам главы Центра радиотехнологий, и российскую крылатую ракету можно назвать дроном.

Преимущество этого решения, что реактивный двигатель очень дешевый, ему не нужно авиационное топливо, он может летать на бензине А-95. Основная задача таких дронов отвлекать внимание систем ПВО.

Какие 2 задачи может выполнять

"Трембита" не будет точной и не сможет поражать цель с точностью до метра, как крылатая ракета. Ее можно отправлять приблизительно. Однако "Трембита" может выполнять две задачи:

нести 20 килограммовую боевую часть, нанося огневое поражение противнику до 200 километров;

быть целью для ПВО. Россияне будут тратить свой запас противоракет, который бесконечен.

Разработчики и производители правильно мыслят. Так же, как сейчас, с "Шахедами". На самом деле их не стало больше, просто добавилось втрое больше фальшивых целей, чем самих "Шахедов". Они предназначены для того, чтобы исчерпывать ресурсы украинской ПВО,

– добавил Бескрестнов.

Он отметил, что Украина преследует такую же цель – запускать много фальшивых целей на Россию, чтобы оккупанты тратили ресурсы своей ПВО.

К слову, Украина планирует изготовить 3 тысячи крылатых ракет в 2025 году, в частности новую ракету "Трембита". По оценкам аналитиков, для этого понадобится не менее 3 миллиардов долларов.