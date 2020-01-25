Ракета попала в вертолет в Афганистане, пострадали украинцы: фото

В Афганистане ракета сбила вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании. В нем были украинские пилоты – они получили ранения.

Состояние украинцев удовлетворительное. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на представительницу управления авиации Молдовы Ирина Бодолике.

Знайте больше: Погибшая в самолете МАУ украинка руководила компанией, которая могла незаконно поставлять оружие в Ливию

Она заявила, что вертолет сбили талибы. Ранения получили четверо военнослужащих национальной армии Афганистана, которые были на борту. По предварительным данным, пострадали двое украинцев, управлявших вертолетом.



Сбитый в Афганистане вертолет / Источник: tv8.md

По словам представительницы управления авиации Молдовы, вертолету удалось приземлиться несмотря на аварийное состояние. Экипаж и пассажиров эвакуировал другой молдавский вертолет, который следовал за ним.

Однако некоторые молдавские СМИ отмечают, что вертолет обстреляли из РПГ, когда он уже находился на земле. Об этом сообщает молдавский канал TV8.

На борту вертолета было трое членов экипажа, в том числе командир и инженер-механик из Украины. Они получили легкие ранения, а пилот из Молдовы не пострадал. Всех членов экипажа доставили в больницу с легкими травмами для оказания медицинской помощи. Впоследствии их выписали. Здоровью экипажа ничего не угрожает,

— говорится в сообщении телеканала.

Важно! В 2019 году в Афганистане в результате террористических атак погибли более 2500 гражданских лиц, более 5500 получили ранения. Больше всего атак пришлось на период июля-сентября.

Что известно о "Талибане"?

Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.



С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".