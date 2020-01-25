19:48
25 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, сегодня
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Ракета попала в вертолет в Афганистане, пострадали украинцы: фото

      150 Читати новину українською
      / TV8

      В Афганистане ракета сбила вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании. В нем были украинские пилоты – они получили ранения.

      Состояние украинцев удовлетворительное. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на представительницу управления авиации Молдовы Ирина Бодолике.

      Знайте больше: Погибшая в самолете МАУ украинка руководила компанией, которая могла незаконно поставлять оружие в Ливию

      Она заявила, что вертолет сбили талибы. Ранения получили четверо военнослужащих национальной армии Афганистана, которые были на борту. По предварительным данным, пострадали двое украинцев, управлявших вертолетом.

      В Афганістані збили вертоліт
      Сбитый в Афганистане вертолет / Источник: tv8.md

      По словам представительницы управления авиации Молдовы, вертолету удалось приземлиться несмотря на аварийное состояние. Экипаж и пассажиров эвакуировал другой молдавский вертолет, который следовал за ним.

      Однако некоторые молдавские СМИ отмечают, что вертолет обстреляли из РПГ, когда он уже находился на земле. Об этом сообщает молдавский канал TV8.

      На борту вертолета было трое членов экипажа, в том числе командир и инженер-механик из Украины. Они получили легкие ранения, а пилот из Молдовы не пострадал. Всех членов экипажа доставили в больницу с легкими травмами для оказания медицинской помощи. Впоследствии их выписали. Здоровью экипажа ничего не угрожает, 
      — говорится в сообщении телеканала.

      Важно! В 2019 году в Афганистане в результате террористических атак погибли более 2500 гражданских лиц, более 5500 получили ранения. Больше всего атак пришлось на период июля-сентября.

      Что известно о "Талибане"?
      Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.

      С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

      "Богдан стоит на вершине коррупции в судах": новая запись из кабинета Трубы попала в сеть
      сегодня
      2115
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Постраждалі Афганістан авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Новий політичний шлюб: Тимошенко та Медведчук об'єднуються для усунення Зеленського
      Сергій Лещенко 92
      сегодня , 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
      Юрій Семенюк 71
      22 января , 12:00 Как уберечь ребенка от гриппа?
      212
      24 января , 17:01 Татьянин день: афиша событий в Киеве на 25 января
      101
      сегодня , 19:00 На ринок праці вривається нові люди: як керувати поколінням Z
      Блоги 23
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук