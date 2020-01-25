Ракета влучила у вертоліт в Афганістані, постраждали українці: фото

В Афганістані ракета влучила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії. У ньому були українські пілоти – вони отримали поранення.

Стан українців задовільний, про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на представницю управління авіації Молдови Ірину Бодоліке.

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Вона заявила, що вертоліт збили таліби. Поранення отримали четверо військовослужбовців національної армії Афганістану, які були на борту. За попередніми даними, постраждали двоє українців, які керували судном.



Збитий в Афганістані вертоліт/ Джерело: tv8.md

За словами представниці управління авіації Молдови, вертольоту вдалось приземлитись попри аварійний стан. Екіпаж і пасажирів евакуював інший молдавський вертоліт, який летів слідом.

Водночас деякі молдовські ЗМІ наголошують, що вертоліт обстріляли з РПГ, коли він вже перебував на землі. Про це повідомляє молдовський канал TV8.

На борту вертольота було троє членів екіпажу, в тому числі командир та інженер-механік з України. Вони отримали легкі поранення, а пілот з Молдови не постраждав. Всіх членів екіпажу доставили до лікарні з легкими травмами для надання медичної допомоги. Згодом їх виписали. Здоров’ю екіпажу нічого не загрожує, —

мовиться у повідомленні телеканалу.

Важливо! У 2019 році в Афганістані внаслідок терористичних атак загинули понад 2500 цивільних осіб, понад 5500 отримали поранення. Найбільше атак припали на період липня-вересня.

Що відомо про "Талібан"? Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.



З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль Каїда".