О нем в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный аналитик, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан. Также предположил, какие участки украинской территории будут освобождены первыми.

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Удар по Украине

В ночь на 31 марта Украина пережила очередную ракетную атаку врага. Большинство ракет летели на Запад.

Из 14 крылатых ракет удалось уничтожить силам ПВО 9.

Более низкий показатель, чем был раньше. Ракеты долго кружили по Украине, искали обходные пути и часть ракет прорвалась,

– заметил Свитан.

Он убежден, что решить эту проблему может увеличение количества зенитно-ракетных комплексов, которые закрывают небо Украины.

Также враг отправил дроны типа "Шахед" по нашему государству, одновременно с ними запустили "Искандер-М" из Крыма и ракету Х-59 с самолета тактической авиации. До целей, вероятно, они не долетели, возможно, отработали украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Такая не стопроцентная работа ПВО может объясняться и тем, что враг наладил разведку. Поскольку ВСУ ранее уничтожили разведывательный самолет А-50, вероятно, противник пользуется беспилотными разведывательными аппаратами или активизировал группы контрразведки.

Дроны на фронте

Аналитики института изучения войны отмечают, что у россиян на фронте возникли значительные проблемы из-за использования украинской армией FPV-дронов.

Благодаря им прицельно удается уничтожать живую силу и технику врага.

Это свидетельствует в первую очередь не о количестве, а о мастерстве операторов дронов,

– добавил полковник в запасе.

В ВСУ меньше дронов на фронте, чем у врага, но меньшим количеством им удается выполнять лучше боевые задачи. Если паритет добавится и в количестве, россиян можно будет "давить" еще сильнее, подчеркнул Свитан.

Бои у Крынок

В своих пабликах россияне сами же написали, что у Крынок неожиданно украинские морпехи пошли в наступление.

Россияне пытались отбить атаки и понесли огромные потери. Также сообщали, что новонабранный состав 328 полка России наотрез отказался продолжать штурмы.

Там у россиян патовая ситуация, они уперлись в наши редуты, к тому же прикрытые артиллерией и FPV-дронами. Там для них билет в один конец,

– добавил военный аналитик.

Выход у россиян единственный – отходить с тех позиций. Свитан убежден, как только появится у украинской армии достаточное количество сил и средств, а главное – авиация, освобождение нашей территории начнется с южного направления. Средним по сложности будет освобождение Запорожского направления, а самым тяжелым будет Донецкое, считает полковник в запасе.