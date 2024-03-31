Про нього в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. Також припустив, які ділянки української території будуть звільнені першими.

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Удар по Україні

В ніч на 31 березня Україна пережила чергову ракетну атаку ворога. Більшість ракет летіли на Захід.

З 14 крилатих ракет вдалося знищити силам ППО 9.

Нижчий показник, ніж був раніше. Ракети довго кружляли по Україні, шукали обхідні шляхи і частина ракет прорвалась,

– зауважив Світан.

Він переконаний, що розв'язати цю проблему може збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, які закривають небо України.

Також ворог відправив дрони типу "Шахед" по нашій державі, одночасно з ними запустили "Іскандер-М" з Криму і ракету Х-59 з літака тактичної авіації. До цілей, імовірно, вони не долетіли, можливо, відпрацювали українські засоби радіоелектронної боротьби.

Така не стовідсоткова робота ППО може пояснюватися і тим, що ворог налагодив розвідку. Оскільки ЗСУ раніше знищили розвідувальний літак А-50, імовірно, противник користується безпілотними розвідувальними апаратами або активізував групи контррозвідки.

Дрони на фронті

Аналітики інституту вивчення війни зауважують, що в росіян на фронті виникли значні проблеми через використання українською армією FPV-дронів.

Завдяки їм прицільно вдається нищити живу силу та техніку ворога.

Це свідчить першою чергою не про кількість, а про майстерність операторів дронів,

– додав полковник в запасі.

У ЗСУ менше дронів на фронті, ніж у ворога, але меншою кількістю їм вдається виконувати краще бойові завдання. Якщо паритет додасться і в кількості, росіян можна буде "давити" ще сильніше, наголосив Світан.

Бої біля Кринок

В своїх пабліках росіяни самі ж написали, що біля Кринок неочікувано українські морпіхи пішли в наступ.

Росіяни намагалися відбити атаки і зазнали шалених втрат. Також повідомляли, що новонабраний склад 328 полку Росії навідріз відмовився продовжувати штурми.

Там в росіян патова ситуація, вони вперлися в наші редути, до того ж прикриті артилерією та FPV-дронами. Там для них квиток в один кінець,

– додав військовий аналітик.

Вихід в росіян єдиний – відходити з тих позицій. Світан переконаний, як тільки з’явиться в української армії достатня кількість сил та засобів, а головне – авіація, звільнення нашої території почнеться з південного напрямку. Середнім за складністю буде звільнення Запорізького напрямку, а найважчим буде Донецький, вважає полковник в запасі.