Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. По его словам, России нужно время, чтобы подготовиться к следующей массированной атаке, а запас ракет "Калибр" существенно уменьшается.

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Что задумали россияне

Военный эксперт отметил уменьшение интенсивности ракетных обстрелов, а также их чередование с атаками дронов-камикадзе. Ссылаясь на министра обороны Украины Алексея Резникова, Андрей Рыженко отметил их небольшое количество в России, даже несмотря на то, что Россия производит ракеты.

Военный эксперт рассказал о подготовке России к ракетной атаке: смотрите видео

Также Рыженко отметил факт перебазирования самолетов с аэродрома Энгельс в Саратове.

Это произошло после двух последовательных атак дронами по этому аэродрому. Сейчас им нужно подготовиться к следующей атаке, но я так понимаю, что по ракетам "Калибр" у них ситуация не очень,

– сказал военный эксперт.

Несмотря на это, Рыженко сказал, что ракеты все равно у России есть и россияне сейчас более досконально изучают ситуацию, чтобы направить ракеты в цели, впечатление которых наиболее больно ударит по экономике, населению и военным объектам Украины.

Сколько осталось "Калибров"

Российские пропагандисты пытались продвинуть нарратив, что в России никогда не закончатся "Калибры". Действительно, как отметил военный эксперт, Россия производит определенное количество ракет, но, ссылаясь на информацию министерства обороны, Рыженко сказал, что от начальных запасов осталось примерно 9%, а еще заканчиваются компоненты для их изготовления.

К слову, руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга заявила, что страна-террористка может атаковать украинские города в ближайшее время. В настоящее время корабли оккупантов заведены на переснаряжение. Обычно им нужнодля этого 10-14 дней, то есть уже скоро стоит ожидать ракетного обстрела.