Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. За його словами, Росії потрібен час, щоб підготуватись до наступної масованої атаки, а запас ракет "Калібр" суттєво зменшується.

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Що задумали росіяни

Військовий експерт відзначив зменшення інтенсивності ракетних обстрілів, а також їх чергування з атаками дронів-камікадзе. Посилаючись на міністра оборони України Олексія Резнікова, Андрій Риженко відзначив їх невелику кількість у Росії, навіть попри те, що Росія виробляє ракети.

Військовий експерт розповів про підготовку Росії до ракетної атаки: дивіться відео

Також Риженко відзначив факт перебазування літаків з аеродрому Енгельс у Саратові.

Це відбулося після двох послідовних атак дронами по цьому аеродрому. Зараз їм треба підготуватися до наступної атаки, але я так розумію, що по ракетам "Калібр" у них ситуація не дуже,

– сказав військовий експерт.

Попри це Риженко сказав, що ракети все одно у Росії є і росіяни зараз більш досконало вивчають ситуацію, щоб направити ракети в цілі, враження яких найбільш боляче вдарить по економіці, населенню і по військовим об'єктам України.

Скільки лишилось "Калібрів"

Російські пропагандисти намагались просунути наратив, що у Росії ніколи не закінчаться "Калібри". Дійсно, як зазначив військовий експерт, Росія виробляє певну кількість ракет, але посилаючись на інформацію міністерства оборони, Риженко сказав, що від початкових запасів залишилось приблизно 9%, а ще закінчуються компоненти для їх виготовлення.

До слова, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу заявила, що країна-терористка може атакувати українські міста вже найближчим часом. На цей час кораблі окупантів заведені на переспорядження. Зазвичай їм потрібно на це 10-14 днів, тобто вже скоро варто очікувати ракетного обстріл.