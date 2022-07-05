Об этом рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она подчеркнула, что для региона это утро было в очередной раз неспокойным.

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Враг превращает все в руины

Анна Замазеева подчеркнула, что российские военные не прекращают обстрелы как Николаева, так и населённых пунктов области. Причем бьют они как по социальной инфраструктуре, так и по жилым домам. И все это в какой-то момент превращается в сплошные развалины.

Город Баштанка, где до войны проживало около 12 тысяч человек, утром содрогнулся от вражеской атаки. Оккупанты выпустили по нему сразу шесть ракет. К счастью, три из них силам ПВО удалось сбить. Замазеева заметила, что в очередной раз захватчики били по району административного здания.

Кроме того, враг обстрелял Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины. Известно о разрушении частных домов. Что касается пострадавших, то такой информации, к счастью, нет.

Оккупанты продолжают террор и стараются не только разрушать наши города и села, но и запугать и посеять панику и отчаяние. Им это не получится. Мы выстоим!

– подчеркнула Замазеева.

В Николаеве враг попал в два района

Известно также о том, что утром оккупанты били по Николаеву. В городе враг попал в два района. Разрушения получили несколько зданий, в том числе жилые дома. Сейчас на местах атак оккупантов до сих пор работают спасатели, а также медики. Что касается пострадавших, то и здесь такой информации пока нет.

Напомним, что российские военные в ночь на 5 июля обстреляли еще и Днепропетровскую область. По ней враг выпустил сразу семь ракет. К счастью, шесть из них удалось сбить силам ПВО.

Враг попал в частный сектор в Покрове

Информацию о ракетных обстрелах утром подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что шесть из семи вражеских ракет удалось сбить в небе над Днепром, а также в Синельниковском районе.

Известно, что обломок одной из ракет, которую наши военные сбили, упал и вызвал пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Само же пламя наши огнеборцы обуздали оперативно.

В то же время "прилет" был по частному сектору в Покрове. Там разрушены жилые дома. В некоторых домах выбило окна взрывной волной. Кроме того, вспыхнул пожар.

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