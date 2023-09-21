Журналисты пообщались с Головковым Феофаном. Он показал обломок, который пробил его дом. Сам мужчина чудом уцелел и запомнит этот день на всю жизнь.

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Обломок залетел в дом

Залетел сюда, пробил стенку, холодильник, дверь,

– рассказал он.

Мужчина решил оставить обломок у себя. Господин Феофан считает, что он может понадобиться "для каких-либо доказательств". Кроме того, это ему в память о дне, когда он остался в живых. Мужчина говорит, что обломок тяжелый, весит около килограмм, по его мнению.

Также журналисты показали саму квартиру мужчины. Можно увидеть, что от межкомнатной стенки не осталось фактически ничего. На ней разве что повисли обои, оборванные в результате ракетного удара.

Стена завалилась в другую комнату, а я тут украдкой спал. Я быстро вскочил, побежал в коридор и выскочил,

– вспоминает он.

Обратим внимание, что журналисты также пообщались с другим местным жителем. Валерий рассказал, что проснулся в это утро, когда услышал, что полетела одна ракета.

Потом, спустя некоторое время слышу, что вторая летит. Слышу – снова летит, выхожу на балкон и вижу с правой стороны… Так долбануло, что у меня вылетели окна. Пламя во все стороны,

– рассказал господин Валерий.

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