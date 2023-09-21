Журналісти поспілкувалися з Головковим Феофаном. Він показав уламок, який пробив його помешкання. Сам чоловік дивом вцілів і запам'ятає цей день на все життя.

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Уламок залетів в оселю

Залетів сюди, пробив стінку, холодильник, двері,

– розповів він.

Чоловік вирішив залишити уламок у себе. Пан Феофан вважає, що він може знадобитися "для якихось доказів". Крім того, це йому у пам'ять про день, коли він залишився живим. Чоловік каже, що уламок важкий, заважує десь близько кілограм, на його думку.

Також журналісти показали саму квартиру чоловіка. Можна побачити, що від міжкімнатної стіни не залишилося практично нічого. На ній хіба повисли шпалери, обірвані внаслідок ракетного удару.

Стіна завалилася в іншу кімнату, а я тут скраєчку спав. Я швидко схопився, побіг у коридор і вискочив,

– пригадує він.

Звернімо увагу на те, що журналісти також поспілкувалися з іншим місцевим мешканцем. Пан Валерій розповів, що прокинувся цього ранку, коли почув, що полетіла одна ракета.

Потім, через деякий час чую, що друга летить. Чую – знову летить, виходжу на балкон і бачу з правої сторони… Так довбануло, що в мене повилітали вікна. Полум'я в усі сторони,

– розповів пан Валерій.

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