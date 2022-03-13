Ракетная атака в Ираке – это месть за ликвидацию иранских офицеров в Сирии, – СМИ

В ночь на 13 марта в городе Эрбиль, что на севере Ирака, недалеко от консульства США прогремели взрывы. СМИ считают это местью.

Журналисты предполагают, что ракетный удар – это ответ на ликвидацию иранских офицеров в Сирии.

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Стоит отметить, что Саман Барзанджи – местный министр здравоохранения – уже сообщил, что жертв или пострадавших в результате атаки нет.

В течение последних месяцев США отозвали много своих сил из Ирака. Сейчас там находится менее 2 500 американских солдат, задачей которых вместе с силами международной коалиции противостояния остаткам ИГИЛ.