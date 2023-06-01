Так прокомментировал 24 Каналу обстрел столицы советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к цивилизованному миру.

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"Безусловно, 1 июня окончательно зафиксировало, что никакого отношения к современной цивилизации Россия точно не имеет. Это все фикция. Они говорят: "Мы празднуем День защиты детей". Всего этого нет. Они празднуют не День защиты детей, а день убийства детей. Это официальный праздник России – день убийства детей", – заметил он.

"Последнее путинское лето"

Михаил Подоляк считает, что Россия использует время, которое у них осталось до "последнего путинского лета", чтобы убить как можно больше украинцев, которых они ненавидят. Они говорят об этом открыто.

Мы должны победить в войне для того, чтобы они боялись еще много лет, чтобы когда они будут видеть слово "Украина", то сидели в "мокрых штанишках". Это единственный фактор, который будет сдерживать их. Они должны бояться безжалостного наказания,

– убежден чиновник.

Он подчеркнул, что юридическая фиксация этого проигрыша должна быть очень жесткой. Нужно нарабатывать разные программы, чтобы Россию наказали юридически.

Только проигрыш России закончит войну

Советник главы Офиса Президента Украины обратился к мировым лидерам, которые пытаются склонить Украину к так называемым "переговорам" с Россией. Он отметил, что война России против Украины может закончиться только проигрышем страны-агрессора.

"Лидеры, которые все еще ищут "мирного решения" геноцидной войны, – вы с кем хотите договариваться? Детоубийцы ненавидят слово "мир". Россиянам нужны "переговоры", чтобы не отвечать за масштабные преступления. Поймите наконец: только проигрыш России реально остановит войну. Только проигрыш", – написал Подоляк.

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