Так, в результате удара в одном из районов области повреждено помещение поликлиники. Также недалеко от роддома были обнаружены обломки ракеты.
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Последствия ночной атаки Киевщины
Как рассказали в полиции, экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала с места падения. К счастью, пострадавшие отсутствуют.
В одном из населенных пунктов из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.
Позже стало известно, что в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области. Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Потерпевших нет.
Какие последствия ракетной атаки в Киевской области / фото полиции
Что известно о ночной атаке Украины 6 июня
- В Деснянском районе Киева есть падение обломков ракеты на проезжую часть. В результате этого повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших пока отсутствует.
- Предварительно, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все сбиты, попаданий не было.
- В Днепровском районе (Воскресенские сады) обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавшие отсутствуют. Сейчас информация уточняется.
- В Воздушных силах сообщили, что 6 июня в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
- Отмечается, что большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".