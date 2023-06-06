Так, внаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Також неподалік пологового будинку знайшли уламки ракети.
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Наслідки нічної атаки Київщини
Як розповіли у поліції, екстрені служби провели евакуацію пацієнтів та персоналу від місця падіння. На щастя, постраждалі відсутні.
В одному з населених пунктів через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області. Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілих немає.
Які наслідки ракетної атаки на Київщині / фото поліції
Що відомо про нічну атаку України 6 червня
- У Деснянському районі Києва є падіння уламків ракети на проїжджу частину. Внаслідок цього пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня.
- Попередньо, силами і засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Всі збиті, влучань не було.
- У Дніпровському районі (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілі відсутні. Наразі інформація уточнюється.
- У Повітряних силах повідомили, що 6 червня в період з 00:30 по 04:00 окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
- Зазначається, що більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".