Так, внаслідок удару в одному із районів області пошкоджено приміщення поліклініки. Також неподалік пологового будинку знайшли уламки ракети.

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Наслідки нічної атаки Київщини

Як розповіли у поліції, екстрені служби провели евакуацію пацієнтів та персоналу від місця падіння. На щастя, постраждалі відсутні.

В одному з населених пунктів через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів в одному із районів області. Сталось також займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілих немає.

Які наслідки ракетної атаки на Київщині / фото поліції

Важливо! У разі виявлення уламків ракет чи дронів – не чіпайте вибухонебезпечні предмети руками та повідомте екстрені служби.

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