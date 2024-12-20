По данным КГВА, захватчики нанесли по Киеву комбинированный удар, использовав "Кинжалы" и баллистику. В нескольких районах города зафиксировано падение обломков вражеских снарядов, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие разрушения в Голосеевском районе

В результате падения обломков в Голосеевском районе произошло возгорание 5 автомобилей. Повреждено дорожное покрытие, с последующей разгерметизацией газовой трубы. Пожар ликвидирован. Продолжаются работы по ликвидации разгерметизации трубы.

Спасатели пытаются потушить пожар, который возник из-за повреждения газовой трубы: смотрите видео

Обратите внимание! Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки и повреждения тепломагистрали без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов. В КГГА отдельно сообщили об отключении от поставок газа семь бытовых объектов на ул. Антоновича, 70 – АО "Киевгаз".

По другому адресу в результате падения обломков произошло возгорание в одном из зданий на 13-м этаже. Обвал конструкций, вход на 15-й этаж завален, продолжается разбор конструкций. Кроме того, идет поиск людей.

Последствия атаки на Киев / ГСЧС