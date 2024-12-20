За даними КМВА, загарбники завдали по Києву комбінований удар, використавши "Кинджали" і балістику. У кількох районах міста зафіксоване падіння уламків ворожих снарядів, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Які руйнування у Голосіївському районі

Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі сталось загоряння 5 автомобілів. Пошкоджено дорожнє покриття, з подальшою розгерметизацією газової труби. Пожежа ліквідована. Тривають роботи по ліквідації розгерметизації труби.

Рятувальники намагаються загасити пожежу, яка виникла через пошкодження газової труби: дивіться відео

Зверніть увагу! Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки і пошкодження тепломагістралі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. У КМДА окремо повідомили про відключення від постачання газу сім побутових об'єктів на вул. Антоновича, 70 – АТ "Київгаз".

За іншою адресою впали уламки, внаслідок чого, сталось загоряння в одній із будівель на 13-поверсі. Обвал конструкцій, вхід на 15 поверх завалено, триває розбір конструкцій. Крім того, здійснюється пошук людей.

Наслідки атаки на Київ / ДСНС