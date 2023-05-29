Социальные сети и паблики в них наполнились фотографиями и видео того, как во время тревоги выглядит киевское метро. Первое же, что бросается в глаза – подземка столицы переполнена людьми, пишет 24 Канал.

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Пели и беспокоились друг о друге

Люди, скрываясь от ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе, заполнили разные станции метрополитена. Под шум поездов они общаются между собой и следят за информацией в смартфонах.

Киевское метро во время новой ракетной атаки России: видео

Заметим, что ожидая возможности снова выйти под открытое небо, украинцы также беспокоятся друг о друге. В частности, на одной из станций работник метрополитена подошел к двум пожилым женщинам и накрыл их одеялом, ведь в киевском метро глубоко под землей достаточно прохладно.

Некоторые наоборот выбрали более активный способ переждать очередную волну российской атаки. Так, студенты Киевского театрального института имени Карпенко-Карого, чьи планы на репетицию разрушила Россия, под живую музыку устроили пение и пляски прямо на станции метро. А между ними скандировали "Слава Украине" и известную кричалку о российском диктаторе, чем вызвали улыбки на лицах других украинцев.

В качестве бомбоубежища метро используют и учителя. Так, отдельно в толпе бросались в глаза по меньшей мере два класса ребятишек, которые вместо обучения и веселого времяпрепровождения должны думать о том, как выжить.

На другой же станции очевидцы также сняли и молодых родителей, которые от российского террора как могут оберегают самых дорогих для них в мире малышей.

Украинцы беспокоятся и о любимцах

Заботясь о собственной безопасности, не забывают украинцы и беспокоиться о своих любимцах. Так, на опубликованных фото с подземки можно увидеть, что на перронах рядом с хозяевами в переносках ожидают завершение воздушной тревоги и их пушистики.

Как украинцы пережидали очередную атаку страны-террориста / Фото из соцсетей

Очередная воздушная тревога за сутки: коротко