Социальные сети и паблики в них наполнились фотографиями и видео того, как во время тревоги выглядит киевское метро. Первое же, что бросается в глаза – подземка столицы переполнена людьми, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Россия устроила комбинированную атаку ночью и повторный удар днем: главное о терроре 29 мая
Пели и беспокоились друг о друге
Люди, скрываясь от ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе, заполнили разные станции метрополитена. Под шум поездов они общаются между собой и следят за информацией в смартфонах.
Киевское метро во время новой ракетной атаки России: видео
Заметим, что ожидая возможности снова выйти под открытое небо, украинцы также беспокоятся друг о друге. В частности, на одной из станций работник метрополитена подошел к двум пожилым женщинам и накрыл их одеялом, ведь в киевском метро глубоко под землей достаточно прохладно.
Некоторые наоборот выбрали более активный способ переждать очередную волну российской атаки. Так, студенты Киевского театрального института имени Карпенко-Карого, чьи планы на репетицию разрушила Россия, под живую музыку устроили пение и пляски прямо на станции метро. А между ними скандировали "Слава Украине" и известную кричалку о российском диктаторе, чем вызвали улыбки на лицах других украинцев.
В качестве бомбоубежища метро используют и учителя. Так, отдельно в толпе бросались в глаза по меньшей мере два класса ребятишек, которые вместо обучения и веселого времяпрепровождения должны думать о том, как выжить.
На другой же станции очевидцы также сняли и молодых родителей, которые от российского террора как могут оберегают самых дорогих для них в мире малышей.
Украинцы беспокоятся и о любимцах
Заботясь о собственной безопасности, не забывают украинцы и беспокоиться о своих любимцах. Так, на опубликованных фото с подземки можно увидеть, что на перронах рядом с хозяевами в переносках ожидают завершение воздушной тревоги и их пушистики.
Как украинцы пережидали очередную атаку страны-террориста / Фото из соцсетей
Очередная воздушная тревога за сутки: коротко
- После продолжительной воздушной тревоги ночью 29 мая сирены снова взвыли около 11:10. Сначала в укрытие должны были спускаться жители и гости Киева, а за ними украинцы в других регионах государства.
- Отметим, что через некоторое время после оглашения тревоги телеграм-каналы сообщили о мощных взрывах в столице. Однако в Киевской городской военной администрации заверили, что беспокоиться не стоит, ведь это работают системы противовоздушной обороны.
- Как впоследствии уточнил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы были зафиксированы в центральных районах города.
- Более того, в это время спасательно-пожарные службы гасили обломки ракеты, пылавшие на проезжей части дороги в Оболонском районе. В общей сложности было зафиксировано падение 6 обломков ракет в разных районах столицы.