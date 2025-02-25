04:21, 25 февраля

В Сумах ночью 25 февраля прогремели взрывы из-за атаки ударных дронов.

Ближе к 5 утра городские власти сообщили о двух прилетах в Сумах. В результате атаки врага повылетало много окон в многоэтажке. Есть информация о 1 пострадавшем, ему оказали помощь медики скорой.