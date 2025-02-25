О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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Хронология 1098 дня войны
Враг начал ракетную атаку ночью 25 февраля. Первые крылатые ракеты залетели в наше небо перед 6 часами утра.
В Сумах ночью 25 февраля прогремели взрывы из-за атаки ударных дронов.
Ближе к 5 утра городские власти сообщили о двух прилетах в Сумах. В результате атаки врага повылетало много окон в многоэтажке. Есть информация о 1 пострадавшем, ему оказали помощь медики скорой.
Россия ночью 25 февраля подняла в воздух стратегическую авиацию, взлетели бомбардировщики Ту-95. Именно эти борта противник использует для массированных атак на мирные города Украины.
Совет безопасности ООН одобрил инициированную США резолюцию по войне в Украине, в документе которой Россию не называют агрессором из-за вторжения на территорию нашего государства.
Соответствующее решение приняли в понедельник, 24 февраля.