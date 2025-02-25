Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Хронологія 1098 дня війни
Ворог розпочав ракетну атаку уночі 25 лютого. Перші крилаті ракети залетіли в наше небо перед 6 годиною ранку.
У Сумах вночі 25 лютого пролунали вибухи через атаку ударних дронів.
Ближче до 5 ранку міська влада повідомила про два прильоти у Сумах. Унаслідок атаки ворога повилітало багато вікон у багатоповерхівці. Є інформація про 1 постраждалого, йому надали допомогу медики швидкої.
Росія вночі 25 лютого підняла в повітря стратегічну авіацію, злетіли бомбардувальники Ту-95. Саме ці борти противник використовує для масованих атак на мирні міста України.
Рада безпеки ООН схвалила ініційовану США резолюцію щодо війни в Україну, у документі якої Росію не називають агресором через вторгнення на територію нашої держави.
Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 24 лютого.