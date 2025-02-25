04:21, 25 лютого

У Сумах вночі 25 лютого пролунали вибухи через атаку ударних дронів.

Ближче до 5 ранку міська влада повідомила про два прильоти у Сумах. Унаслідок атаки ворога повилітало багато вікон у багатоповерхівці. Є інформація про 1 постраждалого, йому надали допомогу медики швидкої.