Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о цели очередной ночной атаки россиян, заметив, что в Одесской области ночь была "4.5.0" – все спокойно.
Обратите внимание Была очень сложная схема маневров, – Гуменюк о ночной атаке
Вероятно, враг был ориентирован на то, чтобы таким образом обнаружить наши системы противовоздушной обороны. Для того чтобы подготовить следующую атаку.
"Удар был специфический. Оккупанты запускали не просто ракеты, а еще и осуществляли запуски фальшивых целей. Это было испытание", – подчеркнул спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
В чем особенность ночной ракетной атаки: смотрите видео
Активность вражеского флота
Россияне пытались менять тактику, потому что ракетоносители в Азовском море уже присутствовали. Оккупанты недавно совершили обстрел именно из акватории Азовского моря, тогда два "Калибра" летели в один из портов Одесской области.
Группировка Черноморского флота России находится в море на расстояниях, которые россияне считают безопасными. Хотя после громких заявлений армии малышей "Морских дронов" россияне вряд ли могут чувствовать себя свободно и безопасно в Азовском море, или даже в порту Новороссийск.
Ракетоноситель врага, по данным Военно-морских сил ВСУ, находится в Черном море, хотя накануне был в Азовском.
Мониторим ситуацию и работаем,
– добавил Братчук.
К сожалению, гражданское судоходство до сих пор сотрудничает со страной-оккупантом. Однако россияне уже чувствуют на себе первые проблемы, например, растет стоимость страховых полюсов. Она увеличивается от 200 тысяч долларов за рейс. Вообще активность сотрудничества судовладельцев с Россией уменьшилась.
Что известно о последней массированной атаке
- Российские оккупанты ночью 27 августа совершили очередной массированный ракетный обстрел нашего государства. Во время ракетной атаки противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской и Львовской областях.
- Вражеские цели часто меняли траекторию движения. Однако в Воздушных силах ВСУ отметили, что наши военные давно знают, что оккупанты запускают ракеты, они разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону, так что это для них не новость.
- Наши защитники смогли уничтожить 4 вражеских ракеты. Их россияне запускали из района Каспийского моря. В то же время было много и ложных целей.