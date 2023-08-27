Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу про мету чергової нічної атаки росіян, зауваживши, що на Одещині ніч була "4.5.0" – усе спокійно.
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Ймовірно, ворог був зорієнтований на те, щоб у такий спосіб виявити наші системи протиповітряної оборони. Для того, аби підготувати наступну атаку.
"Удар був специфічний. Окупанти запускали не просто ракети, а ще й здійснювали запуски фальшивих цілей. Це було випробування", – наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".
У чому особливість нічної ракетної атаки: дивіться відео
Активність ворожого флоту
Росіяни намагалися змінювати тактику, тому що ракетоносії в Азовському морі вже були присутні. Окупанти нещодавно здійснили обстріл саме з акваторії Азовського моря, тоді два "Калібри" летіли до одного з портів Одеської області.
Угруповання Чорноморського флоту Росії перебуває у морі на відстанях, які росіяни вважають безпечними. Хоча після гучних заяв армії малюків "Морських дронів" росіяни навряд чи можуть почувати себе вільно та безпечно в Азовському морі чи навіть у порту Новоросійська.
Ракетоносій ворога, за даними Військово-морських сил ЗСУ, наразі перебуває у Чорному морі, хоча напередодні був в Азовському.
Моніторимо ситуацію і працюємо,
– додав Братчук.
На жаль, цивільне судноплавством досі співпрацює з країною-окупантом. Однак росіяни вже відчувають на собі перші проблеми, наприклад, зростає ціна страхових полісів. Вона збільшується від 200 тисяч доларів за рейс. Та й загалом активність співпраці судновласників з Росією зменшилася.
Що відомо про останню масовану атаку
- Російські окупанти вночі 27 серпня здійснили черговий масований ракетний обстріл нашої держави. Під час ракетної атаки протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській та Львівській областях.
- Ворожі цілі часто змінювали траєкторію руху. Однак у Повітряних силах ЗСУ зауважили, що наші військові давно знають, що окупанти запускають ракети, вони розвертаються на 180 градусів і летять в інший бік, тож це для них не новина.
- Наші захисники змогли знищити 4 ворожі ракети. Їх росіяни запускали з району Каспійського моря. Водночас було також багато й хибних цілей.