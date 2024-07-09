Таким образом оккупанты пытаются склонить Украину согласиться на так называемые "мирные" переговоры на условиях Кремля. Это 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

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Есть 2 момента

Тарас Жовтенко отметил, что есть два момента, которые надо понимать относительно мотивов россиян. Прежде всего эта атака – это продолжение террористической тактики путинского режима. Ведь врагу гораздо лучше удается бороться против гражданских, женщин, детей, чем с профессиональной, мотивированной и хорошо оснащенной украинской армией.

Также Россия постоянно продвигает так называемое "мирное" урегулирование. Враг пытается нажать на украинцев, чтобы они давили на руководство. Кремль считает, что под влиянием эмоций после террористических атак наше государство якобы будет более сговорчивым к условиям Владимира Путина.

Однако на самом деле россияне уже не впервые прибегают к таким методам, но украинцы еще больше сплачиваются вокруг цели наказать врага. Поэтому такие жестокие атаки не останутся безнаказанными.

Так или иначе это будет оборачиваться очень неприятными последствиями для российских оккупационных войск на территории Украины, для российских военных объектов, военнослужащих, которые пока находятся на территории России и думают, что они там в безопасности. Это очень большая иллюзия, которую мы будем развеивать все активнее,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Атака 8 июля: кратко

Российские захватчики утром 8 июля выпустили по украинским городам 38 ракет различных типов. Есть жертвы в Киеве, Кривом Роге, Днепре, в Донецкой области.

Оккупанты цинично обстреляли столицу. В частности, во время атаки Россия повредила 5 корпусов детской больницы "Охматдет" в Киеве. По состоянию на 20:56 8 июля сообщали о 2 погибших и более 50 пострадавших от удара по "Охматдету". Также 7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы.