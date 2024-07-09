У такий спосіб окупанти намагаються схилити Україну погодитись на так звані "мирні" переговори на умовах Кремля. Це 24 Каналу зауважив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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Є 2 моменти

Тарас Жовтенко зазначив, що є два моменти, які треба розуміти щодо мотивів росіян. Насамперед ця атака – це продовження терористичної тактики путінського режиму. Адже ворогу набагато краще вдається боротися проти цивільних, жінок, дітей, ніж з професійною, вмотивованою та добре оснащеною українською армією.

Також Росія постійно просуває так зване "мирне" врегулювання. Ворог намагається натиснути на українців, аби вони тиснули на керівництво. Кремль вважає, що під впливом емоцій після терористичних атак наша держава нібито буде більш поступлива до умов Владіміра Путіна.

Однак насправді росіяни вже не вперше вдаються до таких методів, але українці ще більше згуртовуються навколо мети покарати ворога. Тому такі жорстокі атаки не залишаться непокараними.

Так чи інакше це буде обертатися дуже неприємними наслідками для російських окупаційних військ на території України, для російських військових об’єктів, військовослужбовців, які поки перебувають на території Росії та думають, що вони там у безпеці. Це дуже велика ілюзія, яку ми будемо розвіювати все активніше,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

Атака 8 липня: коротко

Російські загарбники зранку 8 липня випустили по українських містах 38 ракет різних типів. Є жертви у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, у Донецькій області.

Окупанти цинічно обстріляли столицю. Зокрема, під час атаки Росія пошкодила 5 корпусів дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Станом на 20:56 8 липня повідомляли про 2 загиблих та понад 50 постраждалих від удару по "Охматдиту". Також 7 дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені.