У России достаточно ракет на складах, она также может их производить. Кроме того, есть ракеты С-300, С-400, которыми враг может достать Киев из Брянской области. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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По словам Нарожного, ракетные удары со стороны окупантов могут продолжаться. "Сейчас мы ничего с этим не можем поделать. Пока не будут развернуты Patriot, пока мы не отбросим врага из прифронтовых городов, угроза сохраняется", – утверждает Нарожный.

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Военный эксперт отметил, что системы Patriot действуют против обычных целей на 180 километров, а против баллистических ракет – 40 километров.

Мы не сможем защитить территорию всего Киева против баллистических ракет, о других городах и говорить нечего. Нам передадут 8 систем. Для сравнения, богатая Япония имеет более 200 систем в наличии, но у них не вся территория защищена,

– подчеркнул Нарожный.

Он акцентирует: логика всех систем ПВО и ПРО не в том, чтобы построить огромный щит. "Мы должны уничтожать ракеты, носители ракет и врага, который будет их запускать", – сказал военный эксперт.

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